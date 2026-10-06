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Депутат ГД Камнев: люди не верят профсоюзам, нужно изменить законы и отношение

Депутат ГД Камнев: люди не верят профсоюзам, нужно изменить законы и отношение

Профсоюзам в России нужно давать больше прав и независимости, чтобы те могли эффективно защищать граждан перед работодателями.

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