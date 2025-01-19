«Страна. ua»: в офисе Зеленского хотят ввести санкции против Порошенко

В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждают идею введения санкций против бывшего президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), сообщает 19 января украинское издание «Страна.
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