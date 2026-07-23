НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Павел Сучков о Шеппарде: «На бумаге получается, что в КХЛ приезжает вратарь очень неплохого уровня. Но у него всего 6 игр в НХЛ за 4 сезона. Он долго варился в системе «Вашингтона», но не стал там своим Басси»

Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков высказался о подписании «Барысом» контракта с вратарем Хантером Шеппардом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии