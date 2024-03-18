Внимание к арктическому региону со стороны стран колониального Запада неустанно растет. После начала учений НАТО на территории Финляндии, они плавно перетекли в море Босфора, куда стеклись передовые и опасные образцы западного вооружения в чрезмерном количестве.
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