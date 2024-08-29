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Замглавы Россотрудничества заявил об изменении европейского восприятие украинского кризиса

Замглавы Россотрудничества заявил об изменении европейского восприятие украинского кризиса

Русский дипломат рассказал об эмпатии граждан ЕС к России и СВО.Замглавы федерального агентства по распространению русской культуры Россотрудничества Павел Шевцов дал интервью РИА Новости, где рассказал об изменении европейского восприятия украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой.

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