Замглавы Россотрудничества заявил об изменении европейского восприятие украинского кризиса

Русский дипломат рассказал об эмпатии граждан ЕС к России и СВО.Замглавы федерального агентства по распространению русской культуры Россотрудничества Павел Шевцов дал интервью РИА Новости, где рассказал об изменении европейского восприятия украинского кризиса, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой.