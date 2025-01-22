«Если нужно – будем таранить»: в нашей стране отмечается День авиации войск ПВО

Юрий Ильинов

Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений. Также депутаты направили в Генпрокуратуру запрос на информацию по возбужденным в отношении Чубайса уголовным делам. Об этом в своем тг-канале сообщил Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили... Известно, что в 2008-2020 годах Роснано под руководством Чубайса получило 404,6 млрд руб. Однако деньги выводили за рубеж под видом закупок технологий и лоббирования и продавали доли в компаниях по заниженной стоимости. В конце 2021 года «Роснано» отказалось платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями компании. В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг. В августе 2024 года компания объявила о риске банкротства. Банкам по просьбе правительства пришлось частично простить долги госкорпорации. Новый глава Роснано Сергей Куликов обращался в Генпрокуратуру с просьбой, аналогичной нынешнему запросу депутатов, еще в феврале прошлого года. Он называл ответственным лично Чубайса. После этого следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении ₽1,676 млрд бывшим топ-менеджерам корпорации Олегу Киселёву и Олегу Дьяченко, а также их сообщникам Ирине Раппопорт и Александру Швецу. «Обвиняются и в розыске правые и левые руки Чубайса, компаньоны и сотрудники. И только неприкасаемый младореформатор до сих строит “Россию будущего” в европейских кулуарах», – возмущается депутат Луговой. Коллеги по Госдуме горячо поддержали их с Картополовым инициативу и напомнили, что до Роснано Чубайс также «успешно» руководил РАО «ЕЭС». «После этого активы компании были раздроблены, проданы, и с тех пор их эксплуатируют без модернизации и строительства новых объектов. Я вам скажу: на Читинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые мой батя строил, до сих пор работают генераторы 1963 года выпуска. Уже не хватает электроэнергии для подключения и развития новых предприятий, особенно в добывающих отраслях Забайкальского края. С момента начала СВО есть те, кто очевидно врут. Я бы хотел, чтобы в нашем правовом поле появилось понятие “саботаж”. Да, заводы работают, люди пашут, но есть те, кто до сих пор за свои преступные действия или бездействие не ответил», – заявил генерал Андрей Гурулев из «Единой России» в эфире телеканала «Россия-1».