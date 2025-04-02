На комиссии Госсовета под руководством Текслера обсудили списание кредитов

На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера обсудили, как работает механизм списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.
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