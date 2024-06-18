В Рязанской области завели уголовное дело из-за смертельного массового ДТП

По последним данным, в аварии между микроавтобусом «ГАЗ», автомобилем «Ленд Ровер» и двумя грузовиками «МАН» на 273-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» погибли 7 пассажиров микроавтобуса «ГАЗ», ещё девять получили травмы разной степени тяжести.
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