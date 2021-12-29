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Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»

Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»

Из-за количественного ограничения займов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут раздавать деньги под грабительские проценты, обрекая граждан на долговое рабство, сообщил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

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