Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»

Из-за количественного ограничения займов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут раздавать деньги под грабительские проценты, обрекая граждан на долговое рабство, сообщил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.
Из-за количественного ограничения займов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут раздавать деньги под грабительские проценты, обрекая граждан на долговое рабство, сообщил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.
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