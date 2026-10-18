Счет был открыт на 75-й минуте, но питерское «Динамо» смогло сравнять результат на 3-й добавленной минуте.
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