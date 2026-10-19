Госдеп США создал портал для сообщений о визовом мошенничестве, следует из заявления ведомства. «Граждане могут сообщать о предполагаемых случаях мошенничества и злоупотреблений с американскими визами, чтобы помочь выявлять и пресекать подобные нарушения», — говорится в публикации.