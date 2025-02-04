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Найдена новая схема поставок газа через Украину

Найдена новая схема поставок газа через Украину

@ EPA/TASS Tекст: Ольга Самофалова Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом.

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