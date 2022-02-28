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Кстати, заметили как резко стало всем насрать на коронавирус?

Кстати, заметили как резко стало всем насрать на коронавирус?

Кстати, заметили же все, как резко стало всем насрать на коронавирус, когда начались военные действия буквально у нас под боком?   Я отнюдь не антиваксер (привит Ковиваком) и не ковидотрицатель (сам болел легко, но многие знакомые тяжело с побочками).

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