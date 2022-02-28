Кстати, заметили как резко стало всем насрать на коронавирус?

Кстати, заметили же все, как резко стало всем насрать на коронавирус, когда начались военные действия буквально у нас под боком? Я отнюдь не антиваксер (привит Ковиваком) и не ковидотрицатель (сам болел легко, но многие знакомые тяжело с побочками).