Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному в четверг заявлению президента России Владимира Путина, в котором он коснулся конфликта на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты «Орешник».
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