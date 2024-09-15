Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Сергей

Только ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ салорейха!!!! С белым флагом в очке зелебобика!!!! И НИКАКИХ НОВОминских соглашений!!! Эти твари НИКОГДА не держат слово и не выполняют обещаний!!!!!!!Как говорил вонючая свинья борис-дипломатическая имитация!!!!!!