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Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Однопартиец Шольца призвал ускорить работу над «новыми минскими соглашениями» по Украине

Получила развитие ранее опубличенная итальянским изданием La Repubblica идея немецких социал-демократов подготовить «мирный план» для Украины, предполагающий отказ Украны от возврата военным путем потерянных территорий.

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Комментарии
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Сергей
Только ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ салорейха!!!! С белым флагом в очке зелебобика!!!! И НИКАКИХ НОВОминских соглашений!!! Эти твари НИКОГДА не держат слово и не выполняют обещаний!!!!!!!Как говорил вонючая свинья борис-дипломатическая имитация!!!!!!
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