Пилотов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда наградили указом президента

Александр Макаров и Владислав Вологдин — опытные пилоты с многолетним стажем работы.Они активно участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях, доставке жизненно важных медикаментов и продуктов питания, а также в спасательных операциях, помогая людям в опасности.