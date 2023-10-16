Пилотов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда наградили указом президента

Александр Макаров и Владислав Вологдин — опытные пилоты с многолетним стажем работы.Они активно участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях, доставке жизненно важных медикаментов и продуктов питания, а также в спасательных операциях, помогая людям в опасности.
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