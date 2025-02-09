С 1 марта вступают в силу новые законы о ЖКХ: что ждать в квитанциях и правилах оплаты Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые законы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые существенно изменят подход к оплате за отопление.