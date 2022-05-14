Дэрил Мори: «Задача на межсезонье – раскрыть и встроить Хардена в команду»

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори заявил о том, что менеджмент и тренерский штаб в межсезонье будут работать над тем, чтобы перешедший в команду по ходу сезона Джеймс Харден мог почувствовать себя комфортно и раскрыть свои способности.