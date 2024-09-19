Договоры с пескобазами на берегу Оби расторгают

На месте пескобаз на берегу реки Обь в Новосибирске планируется обустроить набережную. Мэрия Новосибирска в одностороннем порядке расторгает договор аренды земельных участков в Железнодорожном районе Новосибирска.
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