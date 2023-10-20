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Мелкая соль, мало сока. 12 ошибок при закваске капусты

Мелкая соль, мало сока. 12 ошибок при закваске капусты

Закваска капусты дело несложное: нарезал, помял с солью, утрамбовал в банку. А потом жди себе несколько дней, пока капуста не заквасится.

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