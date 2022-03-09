Каменский: Овечкин уже в этом сезоне может догнать по голам Горди Хоу

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал дубль российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флэймз" (5:4).
Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал дубль российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флэймз" (5:4).
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