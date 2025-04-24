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Доказательств нет, но: МИД Украины вызвал китайского посла

Доказательств нет, но: МИД Украины вызвал китайского посла

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая в Киеве Ма Шэнкуна.

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