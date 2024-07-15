От Муму и «длины Кремля» до 400 км/ч на сети РЖД. Эксклюзив Vgudok: топ-менеджер «Синары» Александр Мишарин рассказал, как первая ВСМ объединит всю Россию

На завершившемся на днях «Иннопроме-2024» были представлены макеты будущего поезда для высокоскоростных магистралей — от небольшого на стенде холдинга «Синара — Транспортные машины» до варианта в натуральную величину у входа в «Екатеринбург-ЭКСПО».