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Аргументы недели

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Ветераны СВО обладают уникальным педагогическим потенциалом

Ветераны СВО обладают уникальным педагогическим потенциалом

Министерство просвещения РФ официально заявило об уникальном педагогическом потенциале ветеранов специальной военной операции, который может быть использован для патриотического воспитания детей и преподавания школьных курсов «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

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