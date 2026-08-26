Ветераны СВО обладают уникальным педагогическим потенциалом

Министерство просвещения РФ официально заявило об уникальном педагогическом потенциале ветеранов специальной военной операции, который может быть использован для патриотического воспитания детей и преподавания школьных курсов «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
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