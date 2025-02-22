Российские военные освободили Новолюбовку

Об успехах на СВО информирует Минобороны РФ, передает корреспондент RT.В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» был освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики.
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