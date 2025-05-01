‼️Друзья, обращаем ваше внимание на выходные дни в Кинотеатре "РОДИНА", которые увеличились,в связи с непрерывной работой в праздничные дни‼️ 👆05-06 мая Кинотеатр НЕ РАБОТАЕТ!.
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‼️Друзья, обращаем ваше внимание на выходные дни в Кинотеатре "РОДИНА", которые увеличились,в связи с непрерывной работой в праздничные дни‼️ 👆05-06 мая Кинотеатр НЕ РАБОТАЕТ!.