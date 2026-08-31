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МОСИНФОРМ

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«Ростех» направил 3,2 млн доз вакцины против гриппа в регионы

«Ростех» направил 3,2 млн доз вакцины против гриппа в регионы

Фармацевтический холдинг «Нацимбио», входящий в государственную корпорацию «Ростех», приступил к поставкам вакцин против гриппа в российские регионы.

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