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Чужой остается в «Амкале». Просит отменить красную за матч с «Тандемом» и собирается на выезд в Тулу

Ранее хавбек получил красную карточку во втором туре пятого сезона Winline Медиалиги в матче против «Тандема» и сообщил, что думает об аренде.

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