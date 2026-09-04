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Смоленская Газета

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Время и расстояние не помеха: Мурманск и Смоленск поговорили на телемосте о капсулах времени

Время и расстояние не помеха: Мурманск и Смоленск поговорили на телемосте о капсулах времени

Можно ли отправить послание в будущее? Когда и зачем человечество впервые стало оставлять сообщения потомкам? Как психологи используют технику «письма будущему себе» и почему так важно уметь правильно формулировать свои цели и мечты? В этих вопросах разбирались гости тематического телемоста «Наука всегда кстати», соединившего 2 сентября Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска и Смоленска.

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