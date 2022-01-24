NYT: в Вашингтоне рассматривают возможность отправки войск в Прибалтику и Восточную Европу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы американских сухопутных войск, авиации и флота, пишет The New York Times со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы американских сухопутных войск, авиации и флота, пишет The New York Times со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.
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