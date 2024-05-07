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Пашков о Плешкове: «Нужно делать поправку на уровень матчей с Казахстаном и Беларусью, но Артемий показывает мастерство. Не знаем, насколько он готов к конкуренции с Серебряковым»

Голкипер сборной «России 25» провел три матча подряд на ноль. «Понятно, что нужно делать поправку на уровень и статус матчей с Казахстаном и Беларусью, которые все-таки являются товарищескими.

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