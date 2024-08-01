СмолАПО перестраивают для 500 машиностроителей (фото)

Грандиозная реконструкция проводится при поддержке гагаринского завода ЭГГЕР В сентябре этого года Смоленская академия профессионального образования совместно с сетевыми образовательными организациями откроет двери кластера «Машиностроение» для более 500 будущих студентов-производственников.
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