Звездная стрижка удлиненный боб снова на пике популярности. Рассказываем все, что вы определенно должны узнать об одной из самых актуальных стрижек современности.

Белла Хадид, Кейт Миддлтон, Виктория БекхэмДлинный боб, или длинный боб (термин «лоб» также широко распространен в Интернете, но является результатом сложения этих двух заимствованных слов) в последние годы стал очень популярен.
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