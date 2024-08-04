«Царьград»: Мирзаев* заявил о планах захвата России и женщин страны

Администратор канала «Утро Дагестана» Арслан Мирзаев* опубликовал провокационное видеообращение, где заявил о планах захвата российской территории, при этом оскорбляя русских, называя их «свиньями» и пророча исчезновение нации.
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