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«Царьград»: Мирзаев* заявил о планах захвата России и женщин страны

«Царьград»: Мирзаев* заявил о планах захвата России и женщин страны

Администратор канала «Утро Дагестана» Арслан Мирзаев* опубликовал провокационное видеообращение, где заявил о планах захвата российской территории, при этом оскорбляя русских, называя их «свиньями» и пророча исчезновение нации.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Тварь эту говорящую надеюсь поймают или ликведируют на спец службы 🇷🇺
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12 час.
федор
Надо этой сцыкливой мрази язык вырвать чтобы не позорил Дагестан!
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9 час.

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