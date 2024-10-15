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Суд арестовал счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал счета в банках и ряд объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, и его родственников.

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