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Царьград

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Удары по нашим НПЗ были нужны не Украине: Симонов объяснил, что потеряла Россия

Удары по нашим НПЗ были нужны не Украине: Симонов объяснил, что потеряла Россия

Эксперт Константин Симонов утверждает, что в ударах по русским НПЗ была заинтересована не столько Украина, сколько её заокеанский куратор.

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