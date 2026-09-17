Налоговая ликвидировала фирму блогера Карины Кросс

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Федеральная налоговая служба закрыла компанию "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой выступала блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц).
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