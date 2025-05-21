Станислав Кузнецов: «Необходимо по умолчанию встраивать технологии по выявлению дипфейков в сервисы связи»

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил модератором дискуссии «Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью» на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
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