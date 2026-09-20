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Россотрудничеству направили 11 запросов на открытие новых Русских домов

Россотрудничеству направили 11 запросов на открытие новых Русских домов

Россотрудничество за последнее время получило 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру.

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