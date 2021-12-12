Происшествия

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В Самаре прошли торжественные мероприятия по вручению паспортов гражданам Российской Федерации

В Самаре прошли торжественные мероприятия по вручению паспортов гражданам Российской Федерации

В многофункциональном миграционном центре города Самары состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации 10 жителям Самарской губернии.

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