На курганском заводе зятя сенатора Муратова трудоустроили сотни работников

На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше.
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