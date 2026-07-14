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Царьград

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Трамп назвал расследование ФБР по смерти Грэма пустой тратой времени

Трамп назвал расследование ФБР по смерти Грэма пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп считает расследование ФБР смерти сенатора Линдси Грэма бесполезным. Трамп выразил своё мнение во время переговоров с премьер-министром Ирака, подчеркнув, что болезнь Грэма сложно было выявить.

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