Трамп назвал расследование ФБР по смерти Грэма пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп считает расследование ФБР смерти сенатора Линдси Грэма бесполезным. Трамп выразил своё мнение во время переговоров с премьер-министром Ирака, подчеркнув, что болезнь Грэма сложно было выявить.
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