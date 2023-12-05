Люди с инвалидностью рассказали, как они добиваются успеха

В первых числах декабря в России отмечают декаду инвалидов. Герои нашей сегодняшней публикации доказывают, что все ограничения преодолимы, главное – поверить в себя и идти к своей мечте! «Чёрный» театр растворяет границы 57-летняя жительница Дзержинска Ольга Николаевна Киселёва – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, выступает среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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