Люди с инвалидностью рассказали, как они добиваются успеха

В первых числах декабря в России отмечают декаду инвалидов. Герои нашей сегодняшней публикации доказывают, что все ограничения преодолимы, главное – поверить в себя и идти к своей мечте! «Чёрный» театр растворяет границы 57-летняя жительница Дзержинска Ольга Николаевна Киселёва – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, выступает среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.