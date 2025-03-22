Уважаемые жители Феодосии!Помогите нашей феодосийке выиграть онлайн-конкурс!Очные состязания второго тура Республиканского конкурса состоятся уже во вторник,а пока мы можем и ДОЛЖНЫ помочь Юлии Александровне выиграть онлайн, оставив комментарии, реакции и т.