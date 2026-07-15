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Водила

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Тормозные колодки: как не прозевать момент замены и сохранить диски

Однажды я чуть не попала в серьезную переделку. Нет, не аварию, но к ней все шло. Ехала по мокрой трассе, впереди резко затормозили, я нажала на педаль, а в ответ — не просто замедление, а противный металлический скрежет и вибрация.

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