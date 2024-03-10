В Самарской области на пожаре погибли женщина и двое детей

О происшествии сообщили в ГКУ СО “Центр по делам ГО, ПБ и ЧС”.Так, согласно представленной информации, 10 марта в 7:26 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Элеваторной, в поселке Челно-Вершины охвачен огнем жилой дом.