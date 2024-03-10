Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    выслуживается этот Макрон перед НАТО. Показать хочет. какой он крутой политик. на самом деле дерьмо. так как хочет ст...Захват Приднестро...
  • Zoia Goldshtab
    Зулейха всегда была с приветом.....Актёр Ливанов рез...
  • Zoia Goldshtab
    Только ТАК И НАДО!НАРЫ!Перед бойцом ZOV ...

В Самарской области на пожаре погибли женщина и двое детей

В Самарской области на пожаре погибли женщина и двое детей

О происшествии сообщили в ГКУ СО “Центр по делам ГО, ПБ и ЧС”.Так, согласно представленной информации, 10 марта в 7:26 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Элеваторной, в поселке Челно-Вершины охвачен огнем жилой дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх