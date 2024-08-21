Самостоятельное лечение насморка чуть не сделало 19-летнюю петербурженку инвалидом

В Елизаветинскую больницу 19-летнюю петербурженку доставили переводом из инфекционного стационара. Со слов мамы пациентки, за две недели до госпитализации девушка сильно заболела: ее беспокоили насморк и повышенная температура тела.
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