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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: ЕС сам ворует и не замечает украинские «откаты» в дронах

Анатолий Шарий: ЕС сам ворует и не замечает украинские «откаты» в дронах

Потеря металлургии в Украине — это временный сбой или необратимый крах отрасли? Дефицит бюджета в 27 миллиардов долларов — кто оплатит продолжение боевых действий? Сокращение экспорта зерна на 40% — как аграрии переживут сезон без доступа к морским портам? Ультиматумы доноров ЕС — чем пожертвуют европейские фермеры ради военных расходов? Журналист Анатолий Шарий ответил на Читать далее: https://govorit.

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