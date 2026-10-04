Анатолий Шарий: ЕС сам ворует и не замечает украинские «откаты» в дронах

Потеря металлургии в Украине — это временный сбой или необратимый крах отрасли? Дефицит бюджета в 27 миллиардов долларов — кто оплатит продолжение боевых действий? Сокращение экспорта зерна на 40% — как аграрии переживут сезон без доступа к морским портам? Ультиматумы доноров ЕС — чем пожертвуют европейские фермеры ради военных расходов? Журналист Анатолий Шарий ответил на Читать далее: https://govorit.
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