Минобороны РФ отразило атаку 343 украинских беспилотников

5 октября 2026 года силы противовоздушной обороны России успешно отразили массированный налет, уничтожив 343 украинских беспилотника, пытавшихся проникнуть на её территорию.
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