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Орлов о поражении «Зенита»: «Главная причина – недостаточная физическая готовность. Просто не хватило сил»

Орлов о поражении «Зенита»: «Главная причина – недостаточная физическая готовность. Просто не хватило сил»

«Главная причина поражения «Зенита» – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку.

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